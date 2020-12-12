شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد بهدفى السعيد وعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى يجمعهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، والتى يدخلها الفريقين بحثاً عن انطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.

فى بداية الشوط الأول، ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا إن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 108، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.

وفى الدقيقة 44 أحرز عمار حمدى لاعب الاتحاد هدف التعادل لفريقه على الطريقة البرازيلية بعدما راوغ ثلاث لاعين وسدد الكرة فى شاك شريف إكرامى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من..

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع : داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم، محمود رزق.

خط الوسط : احمد نبيل مانجا، عمار حمدى، ممدوح خالد، مروان عطية، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر.