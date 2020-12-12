تعرف على نتيجة تحليل كورونا للاعبي الأهلي

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.