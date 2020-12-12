وصول ثلاثى منتخب الشباب إلى تونس استعدادا لخوض بطولة شمال إفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل الثلاثي هشام عبد المنعم، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومحمد شحاتة، لاعب طلائع الجيش، ومحمد السيد "سيحه"، حارس مرمى المقاولون العرب، إلى تونس، اليوم السبت، تمهيدا للانضمام لمعسكر شباب الفراعنة.ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وواصل منتخب الشباب تحت 20 بقيادة ربيع ياسين، استعدادته اليوم السبت، في تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب ربيع ياسين في تجهيز شباب الفراعنة جيدا لتقديم أداء مميز في البطولة.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.