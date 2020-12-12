شكرا لقرائتكم شاهد عبد الله جمعة يذبح "عجل" تقرباً إلى الله للشفاء من فيروس كوورنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، صورة عبر حسابه الخصى على انستجرام، خلال قيام عائلته بذبح "عجل"، وذلك تقرباً إلى الله لرفع الوباء عنه وعن شقيقه صالح جمعة لاعب سيراميكا كليو باترا، حيث كان عبد الله قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك التى أقيمت فى 27 نوفمبر الماضى وانتهت بفوز الأهلى 2/1، فيما تعرض صالح للإصابة بنفس الفيروس خلال تواجده فى الأهلى قبل أن يرحل إلى سيراميكا مع بداية الموسم .

وعلق عبد الرحمن جمعة الشقيق الأصغر للثنائى ولاعب شباب الزمالك على الصورة قائلاً "ربنا يشفيكم يا حبايب قلبى".



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ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة وأنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض، عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها ستاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.