شكرا لقرائتكم ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة بالتزكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنه الانديه والهيئات والقيم بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية ، وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العاديه للاتحاد الأفريقي للسباحة الذى عقد اليوم السبت علي زووم , بحضور ٥١ دولة ، حيث أقرت ووافقت على فوز إدريس بعضوية مجلس اداره الاتحاد الإفريقي للسباحة.

كان إدريس عضوا بالاتحاد الإفريقى للسباحة لمدة دورتين سابقتين ، ويعد فوز إدريس بالمنصب اليوم ، هي الدورة الثالثة له .

وقد كانت للإنجازات العديدة والطفرة الكبيرة التى حققها وقام بها إدريس منذ توليه إدارة الاتحاد المصرى للسباحة ، بوضع اللعبة على طريق العالمية وتحقيق ميداليات فى عدد من بطولات العالم بواقع أربع ميداليات ، بالإضافة إلى ميداليتين فى اوليمبباد الشباب فى إنجاز لم يحدث من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910 ، فضلا عن تربعه على العرش الأفريقى فى السباحة وكرة الماء والغطس ، وفوزه بالمركز الأول في بطوله أفريقيا بالجزائر وتربعه على العرش العربى لعدة سنوات ، الأثر الكبير فى فوز إدريس بعضوية الاتحاد الأفريقى .