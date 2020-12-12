شكرا لقرائتكم موسيمانى يعقد محاضرة فيديو قبل انطلاق مران الأهلى استعدادا للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وتحدث موسيمانى عن أهمية مباراة مصر المقاصة فى ضربة البداية ببطولة الدورى وضرورة التركيز فى المسابقة منذ بدايته من أجل تحقيق أهداف الفريق فيها والحفاظ على اللقب الذى يحمل الأهلى لقبه 42 مرة.

على صعيد متصل، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، مساء اليوم، وحصل ثلاثى الأهلى على وحدات تدريبية متنوعة فى المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.