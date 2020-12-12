شكرا لقرائتكم نجوم فاميلي.. طارق مصطفى: مفيش راجل لم يعاكس بنت.. وكنت أتمنى أطلع ممثل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد طارق مصطفى نجم نادى الزمالك السابق و مدرب عام منتخب مصر الحالى من أبرز نجوم الساحرة المستديرة فى التسعينيات، لاسيما أنه فاز مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 1998، التى شهدت تسجيله لهدف أكثر من رائع فى نهائى البطولة، كما أن طارق مصطفى الفتى المحبب لمدرب المنتخب الراحل محمود الجوهرى ، و الذى نجح فى تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة غوجو التركى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق الدراويش، لذلك حرص اليوم السابع على إجراء حوار معه للتعرف عنه أكثر برة الملعب بصحبة أبناؤه مصطفى و محمد ناشئين نادى الزمالك و التحدث حول كواليس المنتخب و رؤيته لمصير نادى الزمالك عقب حل مجلس الإدارة و تعيين لجنة مؤقتة.

كشف طارق مصطفى لبرنامج نجوم فاميلى التى تقدمه الزميلة ندى مجاهد عن كواليس إرتباطه بزوجته و تعاملها مع المعجبات ، مشيرا إلى أنه منذ شبابه و هو ملتزم بالكرة للوصول إلى أهدافه .

و قال مصطفى أنه لا يوجد رجل لم يعاكس بنت ، مؤكدا على أن المعاكسات ليست فقط بالكلام ولكن هو دائما يضع حدود فى المعاكسات بنظرات الإعجاب فقط ، مشيرا إلى أنه لو لم يكن نجم كرة كان يتمنى أن يعمل فى مهنة التمثيل نظرا لحبه لأحمد زكى .

وأشار مصطفى إلى أنه يتمنى أن يرى كل نادى يلعب على ملعبه ، مؤكدا على أن هذا القرار سيكون أول قرار له فى حالة توليه وزارة الرياضة فى يوم ما .

أما مصطفى نجله لاعب الناشئين مواليد 2001 ، فقال أنه ورث من والده فى كرة القدم الفكر و المهارة و الغلتزام و لم يرث السرعة ، مؤكدا على أنه منذ بدايته فى الزمالك لم يعرف أحد عن أنه نجل طالرق مصطفى حتى مؤخرا ، مشيرا غلى أنه لعبه و إجتهاده اثبت أنه يلعب بمجهوده و ليس لأنه نجل طارق مصطفى .

كما أكد طارق مصطفى على أن عقده مع الزمالك كان يقدر بـ 30 الف جنيه لمدة 3 سنوات فى بداية إنتقاله فى التسعنات ، مشيرا إلى أن نادى الزمالك دائما لم متواجد بجمهوره و أولاده و سيقف مرة أخرى و لن يقف عند حل مجلس الإدارة ، مرشحا عدد من كوادر للتواجد فى الإدارة مثل أيمن يونس و عصام مرعى و طارق يحيى و فاروق جعفر .

و يرى طارق مصطفى أن حازم إمام قادر على قيادة الزمالك فى الفترة المقبلة نظرا لشعبيته و محبة الناس له ، متمنيا وجود على الأقل تواجد 4 و 3 كودر من كرة القدم فى المجلس .

و حرص طارق مصطفى على الرد على الإشاعات التى تتردد حول خلافاته مع حسام البدرى و أرجعها إلى تواجده كزملكاوى بجانب أيمن طاهر فقط مدرب الحراس مقارنة بباقى الجهاز الذى يتواجد فيه العديد من الأهلاوية مثل محمد بركات و سيد معوض .

وعن إختيار رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالى ضمن صفوف المنتخب بالرغم من عدم لعبه فى الفترة الأخيرة ، قال مدرب عام المنتخب أن الجهاز كان له رؤية و أثبت وجهة نظرنا فى ظل تقديمه مردور جيد .

قال طارق مصطفى أن أحمد فتحى نجم بيراميدز لاعب كبير و قائد و إستبعاده من معسكر أو مباراتين ليس أخر المطاف ، مشيرا غلى أنه عندما يلعب فى الدورى بصفة اساسية الفترة المقبلة سينضم مرة أخرى .

كما طالب طارق مصطفى من جماهير الكرة عدم الغضب من أحمد فتحى و رمضان صبحى و شريف إكرامى بسبب رحيلهم إلى بيراميدز ، مشيرا إلى أن عصر الإنتماء إنتهى و ده حقهم النظر إلى مستقبل أولادهم ، مشيرا إلى أنه حالة وصول عرض من الأهلى إلى أولاده سيعتبره حرية شخصية لهم.