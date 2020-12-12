شكرا لقرائتكم هانى سعيد يعلن شفاء على جبر وأحمد حمودى من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن شفاء ثنائي فريق الكرة، علي جبر وأحمد حمودي من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الثنائي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية لتكون جميع عناصر الفريق بلا أي إصابات بفيروس كورونا، وسبق وشفي أحمد فتحي من فيروس كورونا وعاد للمشاركة بداية من الأمس في التدريبات بشكل طبيعي.

وكانت المسحة التى أجراها على جبر مع الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندرى جاءت ايجابية ليخرج اللاعب من قائمة المباراة، وبعد أن أجرى مسحة جديدة جاءت نتيجتها سلبية ليتم التأكد من عدم اصابة اللاعب.

ويخوض حاليًا فريق بيراميدز مواجهة أمام الاتحاد السكندرى على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، والتى يدخلها الفريقين بحثاً عن انطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني