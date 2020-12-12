شكرا لقرائتكم ثلاثى منتخب الشباب يصلون تونس استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل الثلاثى هشام عبد المنعم، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومحمد شحاتة، لاعب طلائع الجيش، ومحمد السيد "سيحه"، حارس مرمى المقاولون العرب، إلى تونس، اليوم السبت، تمهيدا للانضمام لمعسكر شباب الفراعنة.
ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس فى الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.
ويفتتح منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسى يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقى المنتخب الجزائرى يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته فى البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.
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