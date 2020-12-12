شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يعود للمشاركة في الدورى بعد غياب 363 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد، للظهور فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد غياب 363 يومًا، حيث سيظهر رمضان مع بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى، بالجولة الأولى من المسابقة، وكانت أخر مشاركة للاعب مع فريقه السابق الأهلى، أمام حرس الحدود فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المنقضى، وكانت يوم 15 ديسمبر 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، ليغيب اللاعب عن الظهور فى الدورى منذ 11 شهرًا و3 اسابيع، و6 ايام.

وتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة 5 سنوات، خلال فترة الانتقالات التى انتهت منذ أيام، وكانت إعارة رمضان صبحى مع الأهلى انتهت فى 30 يونيو الماضى.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكرى - أحمد سامى - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحى

خط الهجوم: محمود وادى

ويتواجد على دكة البدلاء فى اللقاء: مهدى سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحى - إسلام عيسى - جون أنطوى - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني.

وعقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحى وشريف إكرامى بعد نهاية عقدهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلى عنه، بالإضافة لرمضان صبحى قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطينى محمود وادى من المصرى البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامى لاعب المقاصة السابق الذى خاض الموسم الماضى معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادى النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودى بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده فى قائمة الموسم الحالي.