قمر وسيسيه وعمار يقودون هجوم الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

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جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، والتى يدخلها الفريقين بحثاً عن انطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف. وضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمي: محمد صبحي. خط الدفاع : داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم، محمود رزق. خط الوسط : احمد نبيل مانجا، عمار حمدى، ممدوح خالد، مروان عطية، رزاق سيسيه خط الهجوم : خالد قمر. فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من .. حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على دكة البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد الشيخ - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمد الجباس - عمر العيوني.

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