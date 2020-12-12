فيغهورست يجنب فولفسبورغ هزيمة أولى ويصعد به إلى المركز الرابع

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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برلين: جنب المهاجم الهولندي المتألق فوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ الهزيمة الأولى للموسم وصعد به الى المركز الرابع موقتا، بعدما حول تخلفه الى فوز قاتل على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الألماني.

وبدا بطل موسم 2008-2009 في طريقه لإخلاء الساحة أمام باير ليفركوزن ليكون الفريق الوحيد من دون هزيمة هذا الموسم بعدما تخلف في الدقيقة 63 بركلة جزاء نفذها الهولندي الآخر باس دوست.

لكن فيغهورست قال كلمته بادراكه التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف الفوز الخامس لفريقه في الدقيقة 88، رافعا رصيده الى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ووجد الهولندي طريقه الى الشباك للمباراة الخامسة تواليا وفي حال نجح في تكرار هذا الأمر ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، سيصبح أول لاعب في تاريخ النادي يجد طريقه الى الشباك لست مباريات متتالية بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

والأهم بالنسبة لابن الـ28 عاما أنه منح فريقه النقاط الثلاث وأعاده الى سكة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل مع كولن 2-2 في المرحلة الماضية، رافعا رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الذي يلتقي فيردر بريمن السبت، ونقطتين خلف بايرن المتصدر الذي يلعب غدا أيضا ضد مضيفه أونيون برلين السادس حاليا.

أما بالنسبة لإينتراخت فرانكفورت، فقد عجز للمباراة الرابعة تواليا عن المحافظة على تقدمه ومني بهزيمة أولى في ملعب فولفسبورغ منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، وثانية فقط هذا الموسم مقابل 7 تعادلات وفوزين، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع موقتا.