شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل مواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التى تقام مساء غدٍ الأحد فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى التحليل وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلى خلال فبراير المقبل بقط، ويرى موسيمانى أن الأهلى يحتاج تدعيمات قوية فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق فى مونديال الأندية الذى سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذى سيُشارك فى البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلى فى مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة فى آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافى وكازولا وغيرهما".

ويرغب موسيمانى مناقشة إدارة الاهلى فى ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق فى يناير المقبل تُضيف للأهلى فى هذا الحدث العالمى الذى يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وقال المدير الفنى للأهلى إن رغبته فى ضم تدعيمات قوية للفريق لا تعنى التقليل من شأن اللاعبين المتواجدين فى الفريق حالياً فالاهلى يضم أسماء كبيرة يأتى فى مقدمتها على معلول وقفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد الشناوى لكن لابد أن تكون هناك صفقات قوية للفريق من أجل تقديم عروض قوية فى كأس العالم للأندية.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلى لتدعيم الفريق فى يناير المقبل يأتى فى مقدمتهم الأورجوانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى والدولى السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكى ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.