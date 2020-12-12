شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام المقاولون العرب فى ضربة البداية ببطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز من أجل بداية قوية لاستعادة الدورى والبطولات، بعدما خرج الزمالك من الموسم الماضى صفر اليدين، حيث خسر كأس مصر وبطولة أفريقيا والدورى، وذهبت البطولات الثلاث للأهلى، فى التقرير التالى نلقى الضوء عن أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة..

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب، اليوم، السبت، فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: قناة أون تايم سبورت 1 تنقل المباراة على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباراة.

س: ماذا عن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب؟

ج: جاءت قائمة كالتالى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر، محمود شيكابالا وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى، حميد أحداد ومصطفى محمد.

س: ماذا عن نتيجة آخر لقاء بين الزمالك والمقاولون؟

ج: نجح المقاولون بقيادة مدربه الكُفء عماد النحاس فى الفوز على الزمالك خلال الدور الثانى من الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف.