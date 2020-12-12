شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقى للسباحة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة الأنديه والهيئات والقيم، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للسباحة بالتزكية، وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقى للسباحة الذى عقد اليوم السبت عن طريق تقنية زووم، بحضور 51 دولة، وأقرت ووافقت على فوز إدريس بعضوية مجلس إداره الاتحاد الأفريقى للسباحة.

وكان إدريس عضوا بالاتحاد الأفريقى للسباحة لمدة دورتين سابقتين، ويعد فوز إدريس بالمنصب اليوم هى الدورة الثالثة له .

وكانت للإنجازات العديدة والطفرة الكبيرة التى حققها وقام بها إدريس منذ توليه إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، بوضع اللعبة على طريق العالمية وتحقيق ميداليات فى عدد من بطولات العالم بواقع أربع ميداليات، بالإضافة إلى ميداليتين فى اوليمبباد الشباب فى إنجاز لم يحدث من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910، فضلا عن تربعه على العرش الأفريقى فى السباحة وكرة الماء والغطس، وفوزه بالمركز الأول فى بطوله أفريقيا بالجزائر وتربعه على العرش العربى لعدة سنوات، الأثر الكبير فى فوز إدريس بعضوية الاتحاد الأفريقى .