7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يدخل مفاوضات لخطف موليكا قبل الأهلي فى الميركاتو الشتوى، اتحاد الكرة يتراجع عن إقامة مباريات ربع نهائى كأس مصر بدون الدوليين.

اتحاد الكرة يتراجع عن إقامة مباريات ربع نهائى كأس مصر بدون الدوليين

تراجعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن البند الذى كانت وضعته في لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التي وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

الراتب يعقد انتقال عمر السومة للأهلي فى الشتاء

يقف الراتب المرتفع للنجم السوري عمر السومة حائلاً أمام انتقاله للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم بصفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع ناديه الحالي أهلي جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتقاضى السومة مبلغ يتخطى الـ4 ملايين دولار سنوياً مع ناديه السعودي، وهو الراتب الكبير الذي يفوق إمكانيات القلعة الحمراء والتي ترصد مليون ونصف دولار كحد أقصى لراتب المهاجم الجديد.

الزمالك يدخل مفاوضات لخطف موليكا قبل الأهلي فى الميركاتو الشتوى

دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر لييج البلجيكى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما دخل اللاعب فى الحسابات الفنية للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، الذى أعطى الضوء الأخضر للإدارة لضم الصفقة، لمحاولة خطف اللاعب من الأهلي لتدعيم صفوف الأبيض فى يناير فى مركز الهجوم. انطلاق القمة الشبابية لمراكز شباب مصر مع اليونسكو غداً تنطلق غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليات وأنشطة القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر التى ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن هناك محاولات حثيثة من جانب مسئوليه مع نظرائهم فى النادى الأهلى ، من أجل التنازل عن قضية نادى القرن والتى يطالب فيها القلعة الحمراء بالحصول على 50 مليون جنيه تعويضا، وحل الأزمة بشكل ودى بين الطرفين فى اطار فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الناديين قائمة على نبذ الخلافات والترفع عن أى صغائر من شأنها التأثير السلبى على روح الود المفترض تسود بين قطبى الكرة المصرية.