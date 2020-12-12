شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يدعم الزمالك قبل لقاء المقاولون: بداية قوية وموفقة لموسم ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عمرو زكى، لاعب الزمالك السابق، على دعم فريق الكرة الأول بالنادى، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم، السبت، أمام المقاولون العرب، فى افتتاح مباريات الأبيض لبطولة الدورى الممتار الجديد موسم 2020/2021، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة عندما كان لاعبا فى القلعة البيضاء وتبعها بتعليق، "كل التوفيق والدعم لنادى الزمالك فى بداية مشواره بالموسم الجديد، وتكون بداية قوية وموفقة لموسم ناجح وقوى إن شاء الله".



عمرو زكى

ويواجه فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد.

وتأتى هذه المباراة بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".