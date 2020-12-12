شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يحطم رقما عالميا ويتخطى توتى وجيجز بعد الظهور أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطم الأسطورة محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى.

بهذا الرقم يعد محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 25 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020 - 2021 حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

وانتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة والبنك الأهلى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة فى لقاء مثير لن تنقصه الاثارة والمتعة، ونجح دجلة فى التقدم بهدف سجله صلاح أمين فى الدقيقة 34.