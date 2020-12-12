شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتقدم على البنك الأهلى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق وادى دجلة على البنك الأهلى فى الشوط الأول باللقاء الذى يجمعهما على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة ،عن طريق صلاح أمين لاعب الفريق الدجلاوى الذى احرز هدفا فى الدقيقة 34 .
في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري ، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ،وفي 17 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 6، وخسر مثلها.
وقام مسؤلو وادي دجلة بتدعيم الفريق ب 14 لاعبا هم مسعد عوض حارس أسوان وصلاح أمين من المقاصة وأمير عادل في صفقة إنتقال حر وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي وإبراهيم رجب " ريعو " ومحمد جمال من أبوقير للأسمدة ورضا عبد العال من بني سويف وأحمد ميهوب من سمسطا وصالح نصر مهاجم شباب الأهلى مواليد 1999 على سبيل الإعارة والثلاثي الأجنبي التونسي إيهاب لمباركي من الترجي وخورخي فرناندو باربوسا " جورجينهو " من غينيا بيساو وكان يلعب في نادي لودوجورتس البلغاري والكولومبي دييجو كالديرون من الفيصلي السعودى إضافة لعودة أحمد عاطف ورامز مدحت بعد إنتهاء إعارتهما لنادي أرجوتيليس اليوناني.
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