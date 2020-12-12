"هدف تاريخي".. تعادل قاتل للبنك الأهلي أمام دجلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: سجل عاصم صلاح، أول أهداف نادي البنك الأهلي في تاريخ الدوري الممتاز، ليمنح فريقه تعادلاً قاتلاً أمام وادي دجلة. وتعادل البنك الأهلي ووادي دجلة 1-1 في مباراة الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز 2020-2021، في مباراة أقيمت بملعب استاد جهاز الشرطة الرياضي. وافتتح وادي دجلة أهداف المباراة عن طريق صلاح أمين بضربة رأس في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 90+5، نجح عاصم صلاح في تسديد كرة "ع الطاير" من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه أول نقطة في الدوري الممتاز الموسم الحالي.

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