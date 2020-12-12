إكرامي وصبحي أساسيان.. بيراميدز يُعلن تشكيله أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره الاتحاد السكندري في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري. وشهد التشكيل تواجد شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الأهلي السابقان في التشكيل الرسمي وكذلك محمود وادي المنتقل لهم من صفوف المصري وأحمد سامي القادم من طلائع الجيش. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: شريف إكرامي، محمد حمدي، عبدالله بكري، أحمد سامي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، محمود حمادة، محمد فاروق، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، محمود وادي

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