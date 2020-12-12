بمشاركته أمام البنك الأهلي... عبدالمنصف يتخطى "جيجز" يُعادل رقم "توتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عادل حارس مرمى وادي دجلة، محمد عبدالمنصف، رقم أسطورة الكرة الإيطالية ونادي روما، فرانشيسكو توتي وكذلك نظيره في الكرة الإيطالية وفريق ميلان، باولو مالديني، فيما تخطى أسطورة الكرة في ويلز ومانشستر يونايتد الإنجليزي ريان جيجز في عدد مواسم الظهور ببطولة الدوري.

عبدالمنصف الذي شارك أساسياً في مستهل مشوار فريقه للنسخة الجارية من بطولة الدوري 2020/2021 بمباراة نادي البنك الأهلي، وصل للموسم الـ 25 ببطولة الدوري وهي الرقم الذي كان قد سبقه في توتي ومالديني بينما تخطى ريان جيجز صاحب الـ 24 موسم.

الحارس صاحب الـ 43 عاماً، كان قد بدأ مسيرته بصفوف فريق مزارع دينا 1996/1997 قبل الانتقال لصفوف الزمالك موسم 1999/2000.

وكان وادي دجلة قد احتفل في سبتمبر الماضي بتحقق حارس مرماه محمد عبدالمنصف لـ 400 مشاركة ببطولة الدوري.