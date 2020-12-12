الخليج 365 يكشف سبب غياب تريزيجيه عن أستون فيلا أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:
كشف مصدر سبب غياب محترفنا المصري في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، محمود حسن "تريزيجيه"، عن مباراة فريقه اليوم السبت أمام نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري الإنجليزي.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن سبب استبعاد تريزيجيه يعود لإصابته في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق؛ استعداداً للمباراة ومن ثمّ حاجته للراحة لمدة 3 أسابيع.
وخاض تريزيجيه 10 مباريات مع فريقه أستون فيلا خلال الموسم الجاري ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث صنع هدفاً خلال 741 دقيقة لعب.
ويخوض أستون فيلا خلال شهر ديسمبر الجاري 4 مباريات أخرى في الدوري وهم بيرنلي، ويست بروميتش، كريستال بالاس، تشيلسي.
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