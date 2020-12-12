الاتحادان الاماراتي والإسرائيلي يوقعان اتفاقية تعاون بحضور إنفانتينو

اعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توقيع إتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي الإثنين وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان إن إتفاقية التعاون تشمل “اقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلًا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين”.

وقال محمد الظاهري الامين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إن “هذه الأتفاقية تأتي تفعيلًا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابيًا جدًا وسيخدم الطرفين”.

وتابع “وجود جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الإمارات وحضوره مراسم توقيع الأتفاقية يؤكد حرص الفيفا وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم، التي تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب”.

ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف أغسطس الماضي، تم توقيع العديد من الأتفاقيات الرياضية بين اتحادات من البلدين، كما اعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في ابو ظبي.