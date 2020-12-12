خزينة نادي الهلال تتلقى ستة ملايين ريال سعودي

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن خزينة نادي الهلال السعودي تلقت ستة ملايين ريال سعودي من شركاء النادي، تمثل مكافأة الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق العقود الإستثمارية المبرمة معهم.

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن مصادر خاصة كشفت لها أن الحصة الأكبر من المبلغ جاءت من شركة “إعمار” الإماراتية، الشريك الاستراتيجي للنادي، بمبلغ أربعة ملايين ريال، بينما جاء المليونان الآخران من بقية الشركاء.

من جانب آخر، أعلنت إدارة نادي الهلال تجديد عقد الدولي عبد الله عطيف، لاعب الفريق الأول، لمدة عامين، وجاء ذلك قبل دخول اللاعب فترة الستة أشهر التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.