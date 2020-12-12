بث مباشر | شاهد الوداد وأولمبيك آسفي في الدوري المغربي “inwi”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد وأولمبيك آسفي في إحدى مباريات اليوم السبت 12-12-2020 في الجولة الثالثة من الدوري المغربي.

تنقل مباراة “الوداد وأولمبيك آسفي” على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “هشام فرج”.

تقام مباراة الوداد وأولمبيك آسفي على ملعب المسيرة الخضراء، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت المغرب، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يسعى نادي الوداد إلى مواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري المغربي، بعدما حقق الفوز في اول جولتين على حساب “يوسفية برشيد والدفاع الحسني الجديدي” على الترتيب.

ويتساوى الوداد في النقاط مع “شباب المحمدية وإتحاد ضنجة”، حيث يمتلك الثلاثي 6 نقاط، مع احتلالهم اول ثلاث مراكز في جدول الترتيب.

ويغيب عن فريق الوداد اليوم كل من “أيمن الحسوني، أيوب المودن، إبراهيما كومارا، أيوب عملود، أيوب سكومة”.

في المقابل تعرض أولمبيك آسفي للخسارة في الجولة الماضية امام “إتحاد طنجة”، بينما فاز في الجولة الأولى على “الدفاع الحسني الجديدي”، ويتواجد في المركز التاسع في جدول الترتيب.

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