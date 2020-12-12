في نهائي بطولة كأس الملكة بلقيس نادي شبام بطلا والاتفاق وصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

اقيمت مساء الجمعة على أرضية أستاذ سيئون الأولمبي المباراة الختامية ونهائي بطولة المملكة بلقيس للأندية حيث جمع اللقاء نادي شبام مع نظيره نادي الاتفاق بالحوطة.

وكان اللقاء بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت الأستاذ عبد الهادي التميمي ومدير عام مديرية شبام المهندس هشام بن طالب والأستاذ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء حيث انتهت مجريات الشوطين الاصلية بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منها.

وعبر مدير عام مديرية شبام هشام غالب بن طالب عن سعادته بلقاء نهائي بطولة المملكة بلقيس والذي جمع ناديي المديرية مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالمديرية مساندة وداعمة للشباب وللرياضة بالمديرية متمنيا للفريقين التوفيق

وأشار بن طالب الى الدور الكبير الذي تساهم به الرياضة في لم الشمل والتكاتف مشددا على ضرورة تواجد الروح الرياضية والأخلاق والقيم السامية التي تتميز بها مديرية شبام شاكرا كافة الجماهير المساندة والداعمة للفريقين .

وقد انتهى اللقاء بضربات الترجيح حيث ابتسمت ركلات الحض للاحمر الشبامي بينما عاد البرتقالي وصيفا الى الحوطة في لقاء حماسي كبير طال فيه النزاع على من تكون له الأغلبية