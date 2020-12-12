شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلى يتعاهدون بالفوز أمام المصرى لإهداؤه لطفلة.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاهد لاعبو الإسماعيلى على تحقيق فوز على المصرى البورسعيدى وإهداؤه للطفلة مريم المصابة بالسرطان وذلك فى اللقاء المقرر له عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدورى الممتاز ، وكانت والدة الطفلة مريم قد بعثت برسالة عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أبرز ماجاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الغد أمام المصرى البورسعيدى أملا فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.

وفور انتشار موضوع الطفلة مريم ، تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير بخصوص هذا الملف وتعاهدو على تحقيق الإنتصار على الفريق البورسعيدى من أجل تقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانب كبير فى تحسن حالتها الصحية.

ورحبت الأم بهذا الدعم والمساندة ، مؤكدة أن الطفلة تتواجد حاليا خارج البلاد فى هولندا استعدادا لاجراء جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ،وأضافت بأنها تتقدم جزيل الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على هذا الاهتمام ،مشيرة إلى أنه بمثابة أب لكل الإسمعلاوية العاشقين لهذا الكيان العظيم.

وكان عثمان قد وجه رسالة للطفلة عبر الموقع الرسمى نصها :”اتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية”.

الطفلة مريم

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.