شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الاتحاد السكندري قبل صدام اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز في أقوى مواجهات هذه الجولة والتي يدخلها الفريقين بحثاً عن إنطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الاهلى بهدفين مقابل هدف.





*تاريخ مواجهات بيراميدز والاتحاد السكندرى

التقى الفريقين فى 8 مباريات قبل صدام الليلة، انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل الايجابى بين الفريقين وفاز زعيم الثغر فى مباراتين وفاز بيراميدز فى ثلاثة مباريات، انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله الغانى جون انطوى فى 29 سبتمبر 2020 على ستاد الدفاع الجوى

وإجمالا سجل بيراميدز 13 هدف فى شباك زعيم الثغر مقابل 11 هدف سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوى، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.





*الظهور الاول لـ "رودولفو" فى الدوري المصرى

ويفتش الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن بداية مميزة مع فريقه في الظهور الأول له بالدوري المصرى عقب توليه المسئولية خلفاً للكرواتى انتى تشاتشيتش ويسعى للإستفادة من الصفقات القوية للمنافسة على درع الدوري .





*8 صفقات لبيراميدز فى الميركاتو الصيفى

وعقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقدهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلي عنه، بالإضافة لرمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامي لاعب المقاصة السابق الذي خاض الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادي النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودي بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده في قائمة الموسم الحالي.





*العميد يستعين بالصفقات الجديدة لزعيم الثغر

في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز تكون بمثابة عنوان لموسم قوى يعلن عودة زعيم الثغر منافساً قوياً للكبار ، ومن المقرر أن يستعين العميد في مواجهة بيراميدز بعدد كبير من العناصر الجديدة والتي انضمت للفريق خلال الميركاتو الصيفى وأبرزهم كل من الجاميكي رومايو وليامز وداميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وحسام عاشور وكريم يحيي ومحمد عطوة وتجديد إعارة الايفواري رزاق سيسيه ،في ظل غياب كل من حسام عاشور وعمر الميدانى وخالد الغندور ومحمود شعبان للإصابة.