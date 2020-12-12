تحركات عاجلة للأمن لضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أيمن يونس

كثف رجال مباحث أكتوبر جهودهم لضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الانتهاء من مراجعة الكاميرات وتحديد ٣ أشخاص بها وسماع الأقوال الذي أدلى يونس بأوصاف المتهمين وملامح وجوههم بعد أن تأكد من رؤيتهم بشكل تام خلال الاعتداء عليه وإلقاء الطوب والحجارة عليه خلال سيره بسيارته في 6 أكتوبر للذهاب لأداء صلاة وجاري البحث عنهم وضبطهم.

وكان المتهمين يستقلون سيارة ملاكي وعندما هدأت سيارة أيمن يونس مروا بجانبه و شاهدوه وتأكدوا من شخصه وهو يقود سيارته وزجاج السيارة مفتوحًا قاموا برشقه بالحجارة فأسرع إلى غلق زجاج السيارة وواصل المتهمين إلقاء الحجارة حتى تحطم الزجاج وتسبب تطاير بقايا الزجاج في إصابته بجروح في الوجه والرقبة.