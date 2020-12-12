شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يتعاهدون على الفوز أمام المصرى وإهدائه للطفلة مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاهد لاعبو الإسماعيلى على تحقيق الفوز أمام المصرى البورسعيدى وإهدائه للطفلة مريم المصابة بالسرطان، وذلك فى اللقاء المقرر له عصر غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.

وكانت والدة الطفلة مريم قد بعثت رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الغد أمام المصرى البورسعيدى أملاً فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.

وفور انتشار موضوع الطفلة مريم، تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير بخصوص هذا الملف وتعاهدوا على تحقيق الفوز على الفريق البورسعيدى وتقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانبا كبيرا فى تحسن حالتها الصحية.

ورحبت الأم بهذا الدعم والمساندة، مؤكدة أن مريم تتواجد حالياً خارج البلاد فى هولندا استعدادا لإجراء جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أنها تتقدم بجزيل الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على هذا الاهتمام وأنه بمثابة أب لكل الإسمعلاوية العاشقين لهذا الكيان العظيم.

وكان عثمان قد وجه رسالة للطفلة عبر الموقع الرسمى نصها، ”أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية”.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.