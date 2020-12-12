شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا طارق لاعبة اليد: هوايتي سماع الأغاني وحلمى أكون سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا طارق" لاعبة كرة اليد فى نادى مدينة نصر، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

سماع الأغاني والطبخ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيكاتا والباستا وايت صوص.

من نجمك المفضل؟

Mikkel Hansen لا عب اليد الدنماركي.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

سيدة أعمال.

يارا طارق

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل دائما.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

لا مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط، ولكن الرياضى أفضل أكيد.