شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باتشيكو والنحاس مع الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه المقاولون العرب باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وتولى عماد النحاس المسئولية الفنية للمقاولون العرب فى 25 أكتوبر 2019 خلفاً لعلاء نبيل وقاد الفريق فى 58 مباراة فى بطولة الدورى فاز فى 25 منها وتعادل فى 17 وخسر 16 مرة.

بينما البرتغالى جايمى باتشيكو تولى المهمة فى الزمالك بتاريخ 28 سبتمبر 2020، ولعب الفريق معه 9 مباريات فى كل المنافسات فاز فى 6 منها وتعادل فى واحدة وخسر اثنتين.

وتأتى هذه المباراة بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض عقب خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، المباراة، بهدف مواصلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض حيث نجح فريق ذئاب الجبل فى الدور الثانى فى الموسم الماضي، فى تحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف.