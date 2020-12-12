شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض السعودية.. تغيير مكان إقامة السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي، اليوم السبت، أن السوبر الإسباني هذا الموسم لن يقام على الأراضي السعودية مثل الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشهد السوبر الإسباني مشاركة 4 أندية، هي ريـال مدريد حامل اللقب، برشلونة، أتلتيك بيلباو وريـال سوسييداد.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن المنظمين في السعودية رفضوا استضافة نسخة الموسم الحالي من السوبر الإسباني، لذا نقلت البطولة إلى الأراضي الأندلسية.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأندية المشاركة في السوبر بتغيير مكان إقامة البطولة، على أن يلعب نصف النهائي يومي 13 و14 يناير المقبل، بينما يقام النهائي يوم 17 من نفس الشهر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السعودية امتنعت عن استضافة البطولة، بسبب استحالة لعب المباريات بحضور الجماهير، لكنها طلبت مقابل ذلك تمديد العقد مع الاتحاد الإسباني لمدة عام أو عامين.