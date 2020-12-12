شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من عمرو أديب بعد إعلانه إصابة رئيس الزمالك المؤقت بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي «عمرو أديب» عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بى سي مصر» عن إصابة المستشار أحمد مكي، رئيس الزمالك أو اللجنة المؤقتة للزمالك، بفيروس كورونا.

وقد نشر «أديب» فيديو للمستشار أحمد مكي وهو يدخل نادي الزمالك وقد أوقفه بعض الأعضاء وقاموا بالتسليم عليه يدًا بيد وبعضهم قام بتقبيله، وانتقد «أديب» هذا التصرف وقال إن هذا الأمر يجب أن ينتهي إلى الأبد، ليس فقط في وقت كورونا، وأضاف بأن ما يحدث خطر وخطر جدًا، حسب تعبيره.

وبعد انتهاء الفيديو وقال أديب إن «هذا الفيديو منذ أيام وأنه الآن علم بأن المستشار أصيب بكورونا لأن الناس لم ترحمه».

وتابع: «متى تصدق الناس أن كورونا حق وأنها تأتي بالتلامس والتسليم يدًا بيد، حيث أضاف أن هناك ملايين المصابين بسبب جراثيم في ملعقة شاي».

لينهي كلامه عن رئيس الزمالك «ربنا معاه، هذا الرجل دخل الزمالك في وقت صعب جدا، حيث هناك ان هناك ناس تغامر بصحتها وروحها كي تؤدي عمل عام للناس وربنا يشفيه».