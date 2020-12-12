شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. كشف حساب جهاد جريشة قبل إدارة موقعة الدوري الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، بمواجهة قوية ضد نظيره المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة وأنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض، عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها ستاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

يُدير اللقاء الدولي جهاد جريشة (44 سنة) الذي ظهر في 10 مباريات في الدوري الموسم الماضي منها لقائي المقاولون أمام الأهلي في الجولة 31 (0 – 1) وبيراميدز في الجولة 34 (2 – 2) كما أدار مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثامنة (2 – 3).

جريشة الذي تقلد الشارة الدولية في 2008 وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وأدار لقاء إنجلترا وبنما في مرحلة المجموعات ’ أشهر خلال الموسم الماضي 36 ورقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

ويستعيد الزمالك عناصره الأساسية فى مباراة المقاولون العرب وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي الذى تعرض له منذ مباراة المصرى في منافسات الدوري السابق إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائى أحمد فتوح والمغربى حميد أحداد، بعدما تأكدت جاهزية الثنائى للتواجد في المباراة، لذا استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.