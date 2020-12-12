شكرا لقرائتكم الاهلي يقرر السفر إلى النيجر 19 ديسمبر لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 19 ديسمبر الجاري موعداً للسفر إلى النيجر لمواجهة بطلها فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 أو23 الشهر ذاته ، ومن المقرر أن يطير الأهلي للنيجر فجر يوم 19 بعد ساعات من خوض مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهل الاهلي منافسات بطولة الدوري العام غداً ، الأحد، بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى للمسابقة المحلية التى يحمل لقبها بـ42 لقب قبل أن يخوض ثاني مبارياته في الدوري أمام المحلة ثم يسافر للنيجر لخوض "ضربة البداية" في البطولة الأفريقية التى يحمل الاهلي لقبها 9 مرات.

من ناحية أخرى ، يغيب حسين الشحات لاعب الأهلى عن مباراة سونيديب للإصابة، وأجرى اللاعب جراحة أمس، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة فى التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير ليتأكد غياب الشحات عن أكثر من مباراة بالدورى قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها في البطولة الافريقيى.

وبذلك يغيب الشحات عن انطلاقة بطولتى الدورى والتى يستهلها الأحمر بعد غد، الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن إنطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، للتنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة لمواجهة سونيديب، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.