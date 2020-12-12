شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. كشف حساب باتشيكو وعماد النحاس قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره المقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز،و تولى عماد النحاس المسئولية الفنية للمقاولون العرب في 25 أكتوبر 2019 خلفاً لعلاء نبيل وقاد الفريق في 58 مباراة في بطولة الدوري فاز في 25 منها وتعادل في 17 وخسر 16 مرة.

بينما البرتغالي جايمي باتشيكو تولى المهمة في الزمالك بتاريخ 28 سبتمبر 2020 ولعب الفريق معه 9 مباريات في كل المنافسات فاز في 6 منها وتعادل في واحدة وخسر اثنتين.

وتأتى هذه المباراة بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكونا من: "محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - أحمد فتوح - طارق حامد - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، المباراة، بهدف مواصلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض حيث نجح فريق ذئاب الجبل فى الدور الثانى فى الموسم الماضي، فى تحقيق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف