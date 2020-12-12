شكرا لقرائتكم شادي رضوان لاعب البنك الأهلي يعلن إصابته بكورونا قبل مواجهة دجلة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شادى رضوان لاعب النادى الأهلى المعار إلى فريق البنك الأهلى، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب شادى رضوان عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا..الحمدلله على كل شئ دعواتكم"، ويستضيف البنك الاهلى نظيره وادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة فى لقاء مثير لن تنقصه الاثارة والمتعة.



شادى رضوان

وفى وقت سابق، وجه شادى رضوان، لاعب النادى الأهلى الصاعد، الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الموافقة على إعارته إلى فريق البنك الأهلى، وكتب شادى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي، خطوة كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بترك إنطباع جيد لهم في أول مباراة بتاريخهم بالدوري عن طريق خطف النقاط لاسيما بعد ضم صفقات قوية وصلت لـ 23 صفقة وهم أحمد علي كامل من بيراميدز ومحمد كوفي من سموحة وأحمد ياسين من المقاصة والغيني موسى دياوارا من الإنتاج الحربي وفادي فريد من أسوان ومحمود السيد من المقاولون وأسامة إبراهيم ومحمد مجدي الجمل من الإسماعيلي، ومحمد بسيوني ومحمود قاعود من إنبي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان على سبيل الإعارة من الأهلي، ومحمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح من طلائع الجيش وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري وأحمد شرويدة مهاجم حرس حرس الحدود ومعروف يوسف من الزمالك واليوناني بوزاس فاسيليوس من وادي دجلة والتونسي محمد المثناني من النجم الساحلي ومحمود الزنفلي حارس الاتحاد السكندري ومحمد هاني لاعب المقاولون الصاعد.

في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري ، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ،وفي 17 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 6، وخسر مثلها.