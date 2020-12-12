شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ملعب الكلية الحربية مساء اليوم السبت اللقاء الختامى فى اليوم الثانى من منافسات الجولة الافتتاحية للموسم الـ62 للدورى الممتاز بين المقاولون العرب وضيفه الزمالك واللتى يديرها تحيمياً الدولى جهاد جريشة، الموسم الجديد انطلق أمس الجمعة بثلاث مواجهات، حيث تفوق أسوان على مضيفه إنبي (1 – 0) وتعادل طلائع الجيش مع الجونة (1 – 1) واستهل سيراميكا مشواره بين الكبار بفوز مستحق على الإنتاج الحربي (2 – 0).



ونستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصرى لكرة القدم أبرز أرقام طرفى هذا اللقاء وتاريخ المواجهات بينهما فى المسابقة، ونبذة عن حكم اللقاء على النحو التالي:



1- تأسس المقاولون العرب سنة 1973 ويشارك في مسابقة الدوري للمرة الـ 37 في تاريخه.



2- تأسس الزمالك عام 1911 وتحمل هذه المشاركة الرقم 62 له من انطلاق المسابقة عام 1948.



3- توج المقاولون العرب بدرع الدوري مرة واحدة موسم 1982 – 1983 مقابل 12 مرة للزمالك أخرها موسم 2014 – 2015.



4- فى الموسم الماضى أنهى المقاولون رابعاً برصيد 54 نقطة مقابل 68 للزمالك الذى أحرز المركز الثاني للمرة رقم 34 في تاريخه.



5- في الدور الأول بالموسم الماضي التقى الفريقان في الجولة الخامسة وتفوق الزمالك (2 – 1) بتوقيع فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" بعد أن تقدم محمد سالم للمقاولون والأهداف الثلاثة كانت في الشوط الأول.



6- 74 مباراة جمعت الطرفين فى بطولة الدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 48 فوزاً وسجل 109 أهداف مقابل 8 انتصارات و47 هدفاً للمقاولون وحسم التعادل نتيجة 18 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم قبل الماضي.



7- المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.



8- آخر لقاء بين الفريقين فى بطولة الدوري شهدته الجولة رقم 22 الموسم الماضي وحسمه المقاولون بهدفي الكولومبي لويس إدوارد ومحمد عصام مقابل هدف للزمالك أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.



9- تولى عماد النحاس (44 سنة) المسئولية الفنية للمقاولون العرب في 25 أكتوبر 2019 خلفاً لعلاء نبيل وقاد الفريق في 58 مباراة في بطولة الدوري فاز في 25 منها وتعادل في 17 وخسر 16 مرة.



10- البرتغالي جايمي باتشيكو(62 سنة) تولى المهمة في الزمالك بتاريخ 28 سبتمبر 2020 ولعب الفريق معه 9 مباريات في كل المنافسات فاز في 6 منها وتعادل في واحدة وخسر اثنتين.



11- القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب تبلغ 6.53 مليون يورو (124.2 مليون جنيه مصري مقابل 22.75 مليون يورو في الزمالك (432.7 مليون جنيه مصري).



12- متوسط الأعمار في المقاولون العرب 29 سنة وشهر واحد وأكبر اللاعبين في قائمة الفريق المدافع حسن الشامي (37 سنة).



13- متوسط الأعمار في قائمة الزمالك 26 سنة و3 شهور وأكبر اللاعبين محمد عبد الشافي (35 سنة).



14- يُدير اللقاء الدولي جهاد جريشة (44 سنة) الذي ظهر في 10 مباريات في الدوري الموسم الماضي منها لقائي المقاولون أمام الأهلي في الجولة 31 (0 – 1) وبيراميدز في الجولة 34 (2 – 2) كما أدار مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثامنة (2 – 3).



15- جريشة الذي تقلد الشارة الدولية في 2008 وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وأدار لقاء إنجلترا وبنما في مرحلة المجموعات ’ أشهر خلال الموسم الماضي 36 ورقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.