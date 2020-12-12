شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يحتفل بتحقيق أول لقب أفريقي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، صورة لأول لقب لبطولة دورى أبطال أفريقيا الذى حققها الأهلي فى 12 ديسمبر عام 1982 أمام كوتوكو الغانى، وحقق المارد الأحمر الفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق ليحقق أول ألقابه الأفريقية هذه العام.

ويظهر فى الصورة مجدى عبد الغني يرفع كأس أفريقيا بجانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للاحتفال بتحقيق أول لقب لدوري أبطال أفريقيا فى تاريخ النادى.

ونجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.