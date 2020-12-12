شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسير على خطى الأهلى فى خطف مواهب الدراويش بحثاً عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف نادى بيراميدز بأن يكون بعبع الأهلى فى موسم الصفقات الصيفية والشتوية، بعدما بات متخصصاً فى التعاقد مع أعتى نجوم القلعة الحمراء وأكثرهم شهرة، مسدداً طعنات قاسية لعشاق المارد الأحمر، بل عاد ليسير على خطى الأهلى فى التعاقد مع نجوم الإسماعيلى صغار السن لصقل موهبتهم وإعادة تصديرهم لسماء الساحرة المستديرة نجوم لامعون يشار لهم بالبنان ويحجزون موقعاً أساسياً فى تشكيلة الفراعنة.

الأهلى فى السنوات الماضية تعاقد مع الكثير من اللاعبين من أندية الدورى الممتاز، وربما كان الإسماعيلى من أكثر الأندية التى حصل الأحمر منها على لاعبين، مثل خالد بيبو ومحمد بركات ومروان محسن وسيد معوض وعماد النحاس ومحمود متولى وغيرهم، إلا أن بيراميدز بدأ يسير على خطاه ودخل فى مفاوضات جادة مع عبد الرحمن مجدى صانع العاب الدراويش والمنتخب الأولمبى تمهيداً للتعاقد معه على طريقة الأهلى.

عبد الرحمن مجدى لعب 31 مباراة مع الدراويش فى الموسم الماضى وسجل ثمانية أهداف وحصل على ركلة جزاء، كما يعد أفضل لاعبى الدراويش صناعة للفرص فى الإيجيبشن ليج بإجمالى 45 فرصة واحدة منها تحولت لهدف، وحصد عبد الرحمن مجدى لقب أفضل لاعب فى الدورى قام بمرواغات صحيحة برصيد 122 مراوغة من أصل 179 بدقة 68%.

بيراميدز الذى غير خريطة البطولة المحلية ها هو الآن يقدم نفسه بقوة فى السوق الشرائية بما يملكه من قوة مالية لا يستهان بها دفعت النجوم لتفضيله عن الأهلى والزمالك فضلا عن تمتعه بميزة الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية ليصبح وجهة مناسبة للنجوم للتألق.

وبلغ عدد اللاعبين الذين لعبوا للأهلى والإسماعيلى ما يقرب من 60 لاعباً هم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى.

ونجحت جميع محالاوت فريق بيراميدز فى إغراء نجوم الأهلى بالأموال للاستفادة من خدماتهم،حيث تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد وأحمد فتحى وشريف إكرامى ورمضان صبحى من القلعة الحمراء.