شكرا لقرائتكم خبر عن كفة متوازنة فى مواجهات عماد النحاس مع الزمالك قبل ضربة البداية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة أنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض عقب خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف فى القمة التاريخية التى احتضنها استاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

واستحق عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لقب "عقدة الزمالك"، بعما استطاع أن ينتزع فوزاً ثميناً من الأبيض خلال الموسم الماضى، ويكسر عقدة اللافوز لذئاب الجبل أمام نادى الزمالك، والتى استمرت 18 عاماً بثنائية مقابل هدف سجلها لويس إدوارد ومحمد عصام، فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، ليرسخ النحاس عقدته مع القلعة البيضاء، وعروضه القوية التى تشهد دائماً مواجهات الزمالك مع الفرق التى دربها عماد النحاس.

مواجهات عماد النحاس مع الزمالك جاءت كالتالي:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016، حينما كان يقود فريق أسوان حسم التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر.

فى أكتوبر 2019، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الجارى.

الدور الثانى من دورى الموسم الماضى فاز المقاولون بهدفى محمد عصام ولويس إداورد مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى.