طبية وزارة الرياضة توضح أسباب الجدل المثار حول تجدد إصابة صالح جمعة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شريف عزمي، عضو اللجنة الطبية بوزاة الشباب والرياضة، إن المرجع لهم في المساحات الخاصة بفيروس كورونا هو منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وأضاف عزمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" على صدى البلد:"منظمة الصحة ومراكز السيطرة على الأمراض ينصان أن فترة الثلاثة أشهر فيما بعد الإصابة بكورونا لايخضع الشخص المصاب خلال هذه الفترة لفحص PCR وطلبت من الوزير والزملاء إجراء تعديلاً بخصوص ذلك، فمهما أجريت تحاليل ستظهر النتيجة إيجابية خلال هذه الفترة لوجود بقايا لفيروس كورونا بجسد الإنسان".

وتابع عضو اللجنة الطبية بوزاة الشباب والرياضة:"وهنا مع إجراء كل مسحة ستكون العينة إيجابية في عدد معين من الحالات بالنسبة للإحصائيات هناك نسبة من 88 إلى 95% من الحالات إذا تم إجراء لهم مسحة بعد 10 إلى 15 يوماً فيما بعد الإصابة بفيروس كورونا من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لم تدخل المستشفيات، نادراً ما تُصاب بكورونا خلال فترة الثلاثة أشهر فيما بعد الإصابة بكورونا".

وبسؤال هاني حتحوت، مقدم البرنامج لعضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب عن حالة صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي أُصيب بكورونا ثم ظهرت عينة المسح التي خضع لها لانطلاق الدوري إيجابية في فترة قصيرة، رد:"كون نتيجة العينة التي خضع لها في وقت سابق وقد يكون خطأ من العينة التي أُخذت ومن أخذها لم يصل لمكان معين في المسحة وبالتالي ستكون العينة سلبية بخلاف نسبة قد تكون سلبية في الحليل قد تصل إلى 50 إلى 60% ولكن السؤال يكون هل ظهرت عليه أعراضاً".

وأتم شريف عزمي تصريحاته بالتشديد على اللاعبين عدم تناول أي عقاقير خاصة بالبرد إلا بالعودة إلى الطبيب المسؤول بفريقهم.