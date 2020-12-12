محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراته أمام المقاولون العرب. ويفتتح الزمالك مشواره في دوري موسم 2020-2021 بمواجهة المقاولون مساء اليوم السبت بملعب استاد الكلية الحربية. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن باتشيكو يتجه للدفع بالمغربي حميد أحداد بعد عودته من الإعارة لصفوف الزمالك في التشكيل الأساسي. وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن محمود حمدي "الونش" يقترب من التواجد في التشكيل الأساسي والعودة من جديد للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من فيروس كورونا. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد فتوح. خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد. ثلاثي قبل المهاجم: حميد أحداد – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم: مصطفى محمد.

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع للمقاولون.. ظهور أحداد وفتوح وعودة الونش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.