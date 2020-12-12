تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك

يفتتح فريق المقاولون العرب، مبارياته بالدوري المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساءً على لملعب الكلية الحربية، في أولى جولات الدوري العام النسخة 62.

ويدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم، بالدفع بالصفقات الجديدة، التي أبرمها في الصيف الماضي، وعلى رأسها أحمد كابوريا وأحمد داوودا.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: نور الدين فاروقا، خالد الحسيني، أمير عابد، حسن الشامي

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد داوودا

في الهجوم: التونسي سيف الدين الجزيري، محمد سالم، كابوريا، محمد عصام