تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك

يفتتح فريق المقاولون العرب، مبارياته بالدوري المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساءً على لملعب الكلية الحربية، في أولى جولات الدوري العام النسخة 62.
ويدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم، بالدفع بالصفقات الجديدة، التي أبرمها في الصيف الماضي، وعلى رأسها أحمد كابوريا وأحمد داوودا.
تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: نور الدين فاروقا، خالد الحسيني، أمير عابد، حسن الشامي
في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد داوودا
في الهجوم: التونسي سيف الدين الجزيري، محمد سالم، كابوريا، محمد عصام
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