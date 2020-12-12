الشباب والرياضة تطلق غداً مهرجان"هواة المسرح"لأعضاء مراكز الشباب بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأحد مهرجان عروض فرق " هواة المسرح "2020 لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات،للموسم السادس علي التوالي،ذلك على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، للموسم ،خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر الجاري،بمشاركة 24 فرقه مسرحية تم تصعيدهم من أصل 43 فرقة مسرحية بمراكز شباب الجمهورية .

وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين والفناجيل وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم ( الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد علي ).

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إهتمام وحرص الوزارة علي تقديم الأهم والأجود موضوعيا وفنيا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان المسرح علي مستوي المحافظات للمساهمة في إكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح ،خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار

ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.وتقدم كفرالشيخ مركز شباب المدينة فى اليوم الأول للعروض " الانتظار "، المنوفية مركز شباب الحي القبلي تقدم عرض " الخال "، والجيزة مركز شباب المشابك تقدم عرض"ندم وجدان "، فيما تعرض بني سويف مركز شباب الفشن فى اليوم الثانى " عرض حال "، الإسماعيلية مركز شباب البر الثاني تقدم عرض " أبيض وأسود "، وأسوان مركز شباب كوم امبو تقدم عرض " أمن دوقر".فيما تعرض الدقهلية مركز شباب ميت غمر فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحي بعنوان" حادثة في الشقة"، وجنوب سيناء مركز شباب الساحل تقدم عرض" جبل تقوق"، والغربية مركز شباب مدينة طنطا تقدم عرض " آلهة الريح "، وفى اليوم الرابع تعرض الأقصر مركز شباب البعيرات عرض مسرحي بعنوان " حلقة ذكر"، والاسكندرية "مركز شباب النصر تقدم عرض "وداعاً هامليت "، وشمال سيناء مركز شباب عاطف السادات تقدم عرض" وبرضه بنعشقها".وتقوم القاهرة مركز شباب الوايلي فى اليوم الخامس بتقديم عرض " أوسكار"، وأسيوط مركز شباب حي السلام تقدم عرض"الشرنقة"، وقنا مركز شباب مدينة العمال تقدم عرض "الوابور"، وفى اليوم السادس تقدم دمياط "مركز شباب الشيخ درغام تقدم عرض " سبع ورقات كوتشينة"، والشرقية"مركز شباب القنايات "تقدم عرض "ورد "، وسوهاج "مركز شباب الزهور " تقدم عرض مسرحي " الحلم "و تقدم القليوبية مركز شباب قلوب في اليوم السابع العرض المسرحي "القطة العميا"،الفيوم مركز شباب المدينة تقدم عرض "ماوراء المرآه"،البحيرة مركز شباب النصر تقدم عرض "حريم النار"،تختتم عروض اليوم الثامن والآخير بمشاركة المنيا مركز شباب المدينة أ وتقدم عرض "رايح أجرب حظي "،بورسعيد مركز شباب السلام وتقدم عرض"البؤساء"،السويس مركز شباب سليم الحي تقدم عرض "علي هامش الروح".وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة ، سيتم الإعلان عن موعده من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة .