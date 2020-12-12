تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر بث مباشر اليوم بجودة عالية HD في الدوري السعودي

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 11 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الفتاح عسيري خارج قمة النصر والأهلي

فضل المدرب روي فيتوريا إبعاد عبد الفتاح عسيري عن مباراة النصر أمام الأهلي المقررة مساء غدٍ السبت في ثامن جولات الدوري السعودي، نظرًا لرغبته منحه المزيد من الوقت للاستعداد فنيًا وبدنيًا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

المدرب البرتغالي رأى أن يستبعد عسيري من اللقاء ليكون جاهزًا لمواجهة الرائد في كأس الملك.

النصر والأهلي .. فرصة فيتوريا وميلويفيتش الأخيرة لإنقاذ منصبيهما

مباراة الفرصة الأخيرة. التفاصيل هنا

صراع العروش .. هل يخطف حمدالله "‘عرش" السومة في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي؟

صراع من نوع جديد يخوضه مهاجم النصر. التفاصيل هنا

عفيف والمعز علي .. نجوم قطريين قد ينتقلوا إلى الدوري السعودي

هل يظفر النصر بأحد نجوم الدوري القطري؟ التفاصيل هنا

النصر يستهدف التعاقد مع جمال بلعمري

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن نادي النصر، يستهدف التعاقد مع المدافع جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب السابق، وليون الفرنسي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "dzair daily" الجزائرية، إلى أن بلعمري اقترب من الرحيل عن ليون الفرنسي خلال شتاء 2021، لينتقل إلى النصر، ويخوض تجربة احترافية جديدة بالدوري السعودي.

النصر يستعيد مصابيه قبل كلاسيكو الأهلي

استعاد فريق نادي النصر لاعبيه المصابين، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الثلاثي عبد الفتاح عسيري وخالد الغنام

والأرجنتيني بيتي مارتينيز، أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق، بالإضافة إلى عودة يحيى الشهري الذي أصبح جاهزًا من الناحيتين اللياقية والفنية.

فيتوريا يفاضل بين ثلاثي في مركز المحور

يفاضل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، بين الثلاثي عبد الله الخيبري وبيتروس ماتيوس ومختار علي، للدفع به في مركز المحور، خلال مباراة الأهلي القادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فيتوريا سيقوم بعمل التدوير بين الخيبري وبيتروس ومختار، من أجل الوقوف على جاهزيتهم واختيار الأنسب منهم، للاعتماد عليه أساسيًا خلال مباراة الأهلي المقبلة.

عبد الفتاح آدم يجري جراحة ناجحة

أجرى عبد الفتاح آدم، مهاجم نادي النصر، والمعار في صفوف نادي الرائد، جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بالركبة.

يأتي ذلك بعدما تعرض آدم للإصابة خلال مباراة فريقه الرائد أمام العين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.