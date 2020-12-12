شكرا لقرائتكم عمرو السولية عن إنطلاق الدوري : موسم جديد وطموح جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، جمعته بابنته ليلى، مع الدورع الثلاثة التى توج بها الفريق الأحمر خلال الموسم الماضى ، وهى الدورى العام، وكأس مصر، ودورى أبطال أفريقيا، ليجمع بين الثلاثية التى لم تجتمع فى القلعة الحمراء خلال موسم واحد منذ موسم 2006، وعلق السولية على الصور قائلاً "موسم جديد وطموح جديد".



السولية

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، ويعلن موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق عقب مران اليوم للدخول في معسكر مغلق لخوض المباراة المرتقبة.

وخضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.