شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد المقاولون العرب فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد .

وتأتى هذه المباراة بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض، عقب خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها ستاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب مكون من :" محمد أبو جبل - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام- أحمد فتوح- طارق حامد- فرجانى ساسى -أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد".

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، المباراة، بهدف مواصلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض حيث نجح فريق ذئاب الجبل فى الدور الثانى فى الموسم الماضي، فى تحقيق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف، ودخل ذئاب الجبل فى معسكر مغلق قبل اللقاء بـ 24 ساعة، حيث ضم المعسكر صفقات المقاولون الجديدة، وأكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق، أن الأجهز لخوض اللقاء سيشارك سواء كان من اللاعبين القدامى أو الصفقات الجديدة، مضيفا أن الزمالك رغم الأزمات التى يعانى منها إلا أن الفرق الكبيرة تستطيع أن تتعافى سريعا من أزماتها.

ويأمل الجهاز الفنى للمقاولون فى استغلال الروح الإيجابية بين لاعبى الفريق بعد الفوز مؤخرا على أرتا سولار بعشرة أهداف مقابل هدف فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل ذئاب الجبل لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الدور التمهيدى الثانى.